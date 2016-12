Les pistes sont prêtes !

(S.K.) – Les skieurs et skieuses de Forestville et des environs peuvent déjà envahir les pistes du Club de ski Le Plein d’Air. En effet, depuis la tempête du 1er décembre dernier, les bénévoles travaillent ardemment afin d’offrir des pistes de grande qualité. Au moment d’aller sous presse, les conditions étaient excellentes. Le club de ski offre à ses membres et aux visiteurs 17 kilomètres de pistes praticables dans de superbes décors, que ce soit en style classique ou patin. Il est possible d’accéder aux pistes à partir du nouveau stationnement qui se trouve à la sortie Est de la ville de Forestville.