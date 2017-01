Les Nordiques visitent Team Sacré-Cœur

Sacré-Cœur – Un important événement est prévu pour le vendredi 10 février prochain à Sacré-Cœur. En effet, les Nordiques sont de retour à l’aréna de la municipalité afin de disputer un match amical contre l’équipe locale, Team Sacré-Cœur.

La première fois que les anciens joueurs des Nordiques ont visité Sacré-Cœur, c’était en 2010 et ce fût en véritable succès. Une équipe a été formée pour les affronter en février prochain, composée de joueurs de Tadoussac, Les Escoumins, Les Bergeronnes, Forestville et, bien entendu, Sacré-Cœur. De plus, il y aura une petite partie avec les novices et des MAHG, qui auront aussi la chance de patiner contre les légendes. Le but de faire venir de grands joueurs de hockey, comme des anciens de la LNH, est de permettre à notre population de participer à un moment inoubliable. « Recevoir des anciens de la LNH, dans nos petits villages, est une page d’histoire qui s’écrit et surtout reste gravée », déclare Stephan Gaudreault, organisateur de l’événement. Ce sont des joueurs de tout âge qui feront partie de l’équipe locale. Les deux alignements seront dévoilés seulement dans les semaines à venir. Cependant, les joueurs des Nordiques qui ont confirmé sont Dave Pichette, Marc Fortier, Stéphane Fiset et Steven Finn, qui est analyste des matchs de la LHJMQ à TVA Sports. Les autres joueurs, ainsi que quelques surprises, seront dévoilés plus tard.

Vente de billets

Les billets sont en vente un peu partout sur le territoire, au coût de 25 $. Pour les jeunes âgés entre 6 et 17 ans, le coût est de 12 $ et c’est gratuit pour les enfants de moins de 5 ans. Pour les gens de Sacré-Cœur, il est possible de s’en procurer à l’épicerie Hovington, au Marché Richelieu ainsi qu’auprès des joueurs. À Tadoussac, vous n’avez qu’à contacter Bruno Nicholas et Martin Brisson. Aux Escoumins, il y a Carl Brassard et Yannick Barthel à Forestville. De plus, des billets V.I.P. sont disponibles pour ceux et celles qui désirent rencontrer les joueurs des deux équipes après le match. Ces billets sont au coût de 50 $. Notons qu’il y aura de nombreux prix de présence.