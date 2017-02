Les Nord-Côtiers triomphent

Sept-Îles – Le trophée du Tournoi pee-wee de Jonquière, édition 2017, pour la catégorie AAA relève, appartient aux Nord-Côtiers. La formation dirigée par Jean-Philippe Claveau et ses adjoints Éric Smith (Sept-Îles) et Jean-Marc Lévesque a triomphé en finale contre les Estacades de la Mauricie.

La formation nord-côtière, qui évolue pour une première saison dans la Ligue Excellence du Québec, connaît du succès, même si ses joueurs ne se retrouvent que les fins de semaine. Les Nord-Côtiers pee-wee AAA relève comptent notamment deux hockeyeurs de la Haute-Côte-Nord, Zachary Nicolas et Pier-Anthony Bouchard, deux de Uashat mak Mani-Utenam, Marc-Olivier et William Ambroise, ainsi que le Septilien Olivier Hudon.

En ronde préliminaire, l’équipe de la Côte-Nord a fait match nul deux fois, 1-1 contre les Espoirs du Saguenay-Lac-Saint-Jean et 3-3 contre les Seigneurs des Milles-Îles. Elle a eu gain de cause, 4-1, face au Collège Français de la Rive-Sud. En demi-finale, les Nord-Côtiers ont vaincu le Noir et Or De Mortagne au compte de 4-1. Hudon s’est signalé avec deux buts et une passe. En finale, il a remis ça en touchant la cible une fois, en plus d’obtenir deux mentions d’aide, dans une marque finale de 3-1.

«C’est une victoire d’équipe, du travail, du jeu d’équipe et une adhésion au plan du personnel d’entraîneurs. D’énormes sacrifices pour ces joueurs et leurs familles en se comparant aux huit équipes qui pratiquent quotidiennement ensemble. Un très bon travail de mes deux adjoints», a fait savoir l’entraîneur-chef, Jean-Philippe Claveau.

Tournoi de Québec

Ce sont deux petites semaines qui séparent les Nord-Côtiers de leur participation au Tournoi international de hockey pee-wee de Québec alors qu’ils porteront les couleurs du Drakkar. Le premier match de la troupe de coach Claveau sera le 8 février, au Centre Vidéotron, face aux Voltigeurs de Drummondville (Cascades Élites), un club qu’elle a affronté en début de saison, s’offrant une victoire et en caissant une défaite. Comme sa deuxième rencontre sera dix jours plus tard, elle reviendra en région pour quelques jours, mais retournera dans la Vieille Capitale pour des matchs hors-concours les 13, 14 et 15 février.