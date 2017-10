Les Nord-Côtiers gagnent deux parties sur six à domicile

Baie-Comeau – Les trois équipes des Nord-Côtiers ont connu une première sortie à domicile plus modeste, les 23 et 24 septembre, en étant limités à seulement deux victoires sur six lors d’un programme de la Ligue d’Excellence du Québec.

Outre les hockeyeurs du bantam AAA Relève, les patineurs locaux n’ont pas été en mesure de s’afficher sur la glace A du centre Henry-Leonard avec deux revers dans le pee-wee AAA Relève et deux autres dans le midget espoir.

Les joueurs du bantam ont, en quelque sorte, sauvé les meubles face aux visiteurs de la région de Yamaska. Malgré une défaite au pointage de 3-1 lors du premier affrontement, la troupe régionale a quand même été créditée de la victoire.

La formation adverse a été privée des deux points au classement après avoir aligné un joueur sous le coup d’une suspension. Ce dernier n’a pas joué le dimanche tout comme son entraineur suspendu pour une rencontre en raison de cette technicalité.

Dimanche

Après avoir obtenu ce gain automatique le samedi, les Nord-Côtiers ont réagi de la bonne façon, le dimanche, en signant verdict par jeu blanc de 2-0 grâce aux buts de Gabriel Potvin et Pier-Anthony Bouchard tard en troisième période.

Les protégés de l’entraineur-chef Jean-Philippe Claveau doivent également une fière chandelle à leur gardien de but Alexis Guérin, très alerte, qui s’est montré intraitable devant sa cage.

De leur côté, les athlètes du pee-wee ont affronté des rivaux coriaces, qui ont gagné le duel initial par la marque de 4-1. Les locaux ont pris l’avance de 1-0 (Alexandre D’Astous), le lendemain, avant de voir l’ennemi revenir en force et l’emporter 2-1.

Midget espoir

Dans le clan du midget espoir, le début de saison a été plus ardue pour les joueurs de Jean-Philippe Simard, qui ont fait face à une équipe bien rodée du côté du Séminaire St-François de Québec.

Les patineurs de la Vieille Capitale ont profité de l’indiscipline des locaux pour imposer leur rythme dans ces victoires convaincantes de 6-0 et 5-1.