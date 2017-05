Les militants sont prêts pour la campagne de 2019

Baie-Comeau – Les militants du Parti libéral du Canada sont déjà prêts pour la campagne de 2019. En assemblée générale le 7 mai dernier

Le président de l’Association libérale fédérale de Manicouagan, Dave Savard, s’est dit impressionné par le dynamisme des militants libéraux de la Côte-Nord. « Ils sont de plus en plus nombreux à vouloir contribuer à l’élaboration des politiques d’un gouvernement plus moderne, plus inclusif et plus représentatif ».

Cette assemblée générale animée par Jonathan Tanguay, l’organisateur de terrain du Parti libéral du Canada et le président Dave Savard, aura permis notamment d’entendre les membres sur leurs préoccupations dont le prolongement de la route 138 qui fera l’objet d’une résolution aux échelons local et national de l’Association. « Une distance approximative de 400 kilomètres reste à construire pour terminer la route jusqu’à Blanc-Sablon. La réalisation de ce projet serait bénéfique pour tous les Québécois et tous les Canadiens tant au niveau de la sécurité routière que du tourisme sur l’ensemble du territoire nord-côtier », précise M.Savard.

L’Association libérale fédérale de Manicouagan accueillera le député de Laurentides-Labelle, David Graham le 23 mai prochain. Ce dernier entretiendra les gens en place sur l’offre de services en télécommunication, alors qu’il s’efforce de trouver des solutions pour améliorer l’accès à Internet haute vitesse dans les régions éloignées.