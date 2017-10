Les mairies des Bergeronnes et Colombier sont convoitées

Forestville – À quelques jours de la journée de clôture de la période de mise en candidatures, les élections municipales s’annoncent mouvementées pour quelques localités de la Haute-Côte-Nord. Au moment d’aller sous presse, les mairies des Bergeronnes et Colombier étaient convoitées respectivement par trois et quatre candidats.

Trois candidatures ont été déposées à ce jour du côté des Bergeronnes au poste de maire. Outre le maire sortant, Francis Bouchard, messieurs Bernard Lefebvre et Martial Hovington, se sont montrés officiellement intéressés par la mairie. De plus, les conseillers sortants Manon Brassard ainsi que Réjean Lacasse ont réitéré leur intérêt en vue d’un nouveau mandat.

Colombier

Ce sont quatre candidats qui sont en lice pour la mairie de Colombier. Il s’agit de Patrick Bourgoing, Kéven Deschênes, Jocelyn Tremblay et Marie-France Imbeault. Les conseillères sortantes Dalilas Tremblay, Caroline Tremblay, Nicole Dessureault et Sylvie Laprise briguent un autre mandat. Serge Bérubé, un nouveau venu sur la scène municipale, a déposé sa candidature au siège numéro 6.

Forestville

Bien que la mairesse sortante ait déjà officiellement présenté son équipe, aucune candidature officielle n’était enregistrée au moment d’aller sous presse.

Portneuf-sur-Mer

De côté de Portneuf-sur-Mer, le maire sortant Gontran Tremblay brigue les suffrages à nouveau. Les conseillers sortants Hélène Tremblay, Roberto Émond et Yvan Maltais ont déposé leurs candidatures à leurs postes respectifs. Cependant, M. Maltais a de l’opposition en la personne de Lucien Savard. Trois nouveaux candidats briguent les suffrages aux postes de conseillers, il s’agit de Danielle Barette, Robin Paradis et Georges Giroux.

Longue-Rive

Seuls le maire sortant Donald Perron ainsi que le conseiller Réal Émond avaient déposé leurs candidatures vendredi dernier.

Les Escoumins

Aux Escoumins, l’équipe sortante actuelle du maire André Desrosiers, réclame un autre mandat à la population. Il s’agit de Claudine Roussel, Karine Roussel, Claudette Roussel, Line Boulianne, Marie-Lise Poitras et Denis Morin.

Sacré-Cœur

La maire sortante, Marjolaine Gagnon, a déposé à nouveau sa candidature au poste de maire et Nada Deschênes, Valérie Dufour, Isabelle Tremblay et Billy Hovington sont les nouveaux candidats alors que Marie-Chantal Dufour et Tommy Gauthier se présentent à nouveau.

Tadoussac

Pour le moment, du côté de Tadoussac, deux candidatures ont été déposées. Il s’agit de celles de Michel Dallaire et Bruno Therrien aux postes de conseillers.

Ajoutons que les candidats intéressés ont jusqu’à ce vendredi 6 octobre 16 h 30 pour déposer leurs candidatures en vue des élections prévues le dimanche 5 novembre tandis que le vote par anticipation est fixé au dimanche 29 octobre.