Projet IMPACT – Les jeunes conducteurs sensibilisés aux comportements à risques

Forestville – Le 9 mai dernier, les jeunes de secondaire IV et V des polyvalentes des Berges et des Rivières, ont assisté à la simulation d’une collision de véhicules causée par l’alcool et volant. Réunis au complexe Guy-Ouellet de Forestville, ces jeunes conducteurs en devenir pour la plupart, ont été aspirés dans un tourbillon d’événements tragiques porteurs d’une réflexion profonde.

Initié par la Sûreté du Québec, appuyé par différents partenaires, le projet IMPACT a nécessité un déploiement sans précédent afin de rendre le tout le plus réaliste qui soit.

Pour une 3e prestation du genre en Haute-Côte-Nord, l’excercice a atteint sa cible et fait réagir les adolescents sur les responsabilités dévolues à un permis de conduire.

Outre la prestation des intervenants dans le feu de l’action, les interventions ciblées et pertinentes de Me Alex Turcotte, procureur de la couronne aux poursuites criminelles et pénales, des agentes Valérie Caouette et Marie-Michèle Carré, ont précédé le témoignage de Martin Tremblay, qui a survécu à un grave accident de la route en lien avec les capacités affaiblies par l’alcool.