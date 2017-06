Les Innus d’Essipit invités au Sommet du G7

Essipit – Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, était de passage le 8 juin dernier dans Charlevoix afin de planifier l’organisation du Sommet du G7 qui se tiendra au manoir Richelieu en 2018. À cette occasion, il a rencontré les élus de la région et, notamment, le chef de la Première Nation des Innus Essipit, Martin Dufour.

Selon Marc Chaloult, aux Affaires publiques de la Première Nation des Innus Essipit, lors de cette rencontre, Justin Trudeau a affirmé aux représentants des diverses instances de Charlevoix, que les Premières Nations seraient dûment représentées lors du Sommet. Au nom de sa communauté, le chef Dufour a déclaré que les Innus seront heureux d’accueillir les dirigeants des sept pays les plus industrialisés de la planète dans ce qui constitue la partie Sud-ouest de leur Nitassinan (territoire traditionnel).

Marc Chaloult rappelle que les Innus du lac Saint-Jean (Pekuakami) de la Côte-Nord et du Labrador occupent et parcourent ce territoire depuis des millénaires. C’est là que fut conclue, en 1603, la Grande Alliance entre la France, représentée par François Dupont-Gravé et Samuel de Champlain, et les peuples de culture algonquienne représentés par le grand chef innu Anadabijou.

Ouvert au monde

À l’occasion d’une conférence de presse tenue par la suite, le chef Dufour a affirmé que les dirigeants du G7, leurs ministres et leurs accompagnateurs, allaient être reçus par les Innus dans ce même esprit de fraternité qui prévalait en 1603 à la Pointe-aux-Alouettes (Baie St-Catherine) : « À cette époque lointaine, les Innus étaient ouverts aux autres peuples et ils le sont encore. Je note avec satisfaction que le premier ministre a l’intention d’inclure nos Premières Nations dans une démarche d’accueil et de bienvenue aux chefs d’état. Tout comme la nôtre, son approche fait preuve d’ouverture et s’inscrit dans le processus de réconciliation avec les Autochtones ».