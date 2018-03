Rencontre régionale de gymnastique – Les gymnastes de l’Envol se signalent à Baie-Comeau

Forestville – Les gymnastes du Club l’Envol sont revenues avec une récolte de 23 médailles et 26 rubans à l’issue de la 2e rencontre régionale tenue à Baie-Comeau les 23-24 février dernier. Les acrobates de la Haute-Côte-Nord se sont mesurées à celles des clubs de Baie-Comeau et Sept-Îles.

Dans la catégorie argo de base, Emma Tremblay a terminé au 4e rang au total des appareils en s’emparant des médailles d’argent au saut, au sol et à la poutre ainsi que les rubans des 4e et 7e places à la barre et au tumbling. Sa jumelle Camille Tremblay a suivi de très près en ramenant le ruban de 5e place au total des appareils et les rubans de 5e place au saut et au sol, ainsi que les 6e, 7e et 8e places respectivement à la poutre, au tumbling et à la barre. Kelly-Ann Tremblay a réussi une 4e place au saut, une 6e à la barre et des rubans de 8e place à la poutre et au sol. Laurianne Chiasson a décroché le ruban de 4e place au sol et Emily Deschênes les rubans des 5e,6e et 7e positions respectivement à la poutre, au tumbling et au sol.

Pour ce qui est de la catégorie des tyro de base, Jade Bouchard est montée sur la 2e marche du podium au total des appareils en s’emparant des médailles d’argent au saut et à la barre, du bronze au sol, et les rubans des 6e et 7e positions à la poutre et au tumbling. Ann-Sophie Perron a raflé l’or au sol et les rubans des 7e et 8e places à la poutre et à la barre tandis que Mya-Lory Michaud a pris le 9e rang à la poutre.

En ce qui concerne les novices de base, Yanilou Lebreux a terminé au 6e rang au total des appareils avec le bronze à la barre, les rubans de 6e place au sol et au tumbling, ainsi que le 8e rang à la poutre et au saut.

Chez les séniors de base, Marie-Christine Martel a terminé avec l’argent au total des appareils en prenant la 1re position à la poutre, la 2e au sol, à la barre et au tumbling et la 3e au saut. Sa compatriote, Andréane Bouchard a terminé avec la 2e position au saut, et à la barre, la 3e place au tumbling et une 4e position au sol, à la poutre et au total des appareils.

Emy Poirier de la catégorie tyro avançé, a complété la compétition avec l’argent au total des appareils, à la poutre ainsi qu‘à la barre, et la 3e place au saut, au sol et au tumbling. Pour sa part, Magalie Perron a fini avec le bronze à son cou au total des appareils en prenant la 2e position au saut, au tumbling et au sol et la 3e place à la barre et à la poutre.

Les entraîneuses Cassandra Guérin, Marjorie Lebreux et Nancy Therrien étaient très satisfaites des performances de leurs protégées et travaillent maintenant en vue de la 3e et dernière rencontre régionale prévue les 24-25 mars à Baie-Comeau, qui concerne la qualification pour le Challenge des régions qui aura lieu en mai prochain à Saguenay.