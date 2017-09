Les Escoumins – Depuis le 15 septembre, TV5 présente une toute nouvelle série animée par Pierre-Yves Lord et ses invités qui partent à la découverte des plus beaux sites de plongée, et Les Escoumins sera en vedette dans l’épisode du 27 octobre.

Voyageant à travers la planète à la recherche de ce que les océans ont de plus beau à offrir, ils partent à la rencontre de gens passionnés et passionnants. Outre Les Escoumins et Gaspé, ils sont allés tourner en Martinique, au Mexique, Maroc, Floride, Bahamas et Honduras.

Résumé de l’épisode

Pierre-Yves et Valentine Thomas nous amènent plonger aux Escoumins où ils rencontrent Martin Renaud, qui compte plus de 600 plongées et qui leur fera découvrir les eaux froides du St-Laurent. Ils découvriront un des fonds marins les plus impressionnants du paysage québécois. Au menu, anémones, étoiles de mer, soleils de mer, morue et oursins. Pierre-Yves et Valentine mettront en valeur le dynamisme et les richesses de notre territoire.