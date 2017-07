Les Escoumins – Les Escoumins présentent un caractère historique et des activités en pleine nature telles que la pêche au saumon et les excursions aux baleines. Les paysages s’offrent à vous sur le sentier des Moulins, sur la promenade de la Baie et à la pointe de la Croix. Le village, reconnu à titre de village-relais, se distingue par l’éventail de services offerts en hébergement et en restauration. Un traversier fait la navette entre Les Escoumins et Trois-Pistoles.

Animation de la Promenade

L’animation de la promenade des Escoumins, qui se tient à tous les ans, aura lieu cette année les 29 et 30 juillet. Événement familial et festif, il y aura des amuseurs publics, des mascottes, des tables marchandes et 2 chansonniers pour vous permettre de passer de bons moments sur la promenade de la magnifique baie des Escoumins. Les noms des chansonniers qui se produiront n’étaient pas confirmés au moment d’aller sous presse.

Festival marin

Les 2 et 3 septembre prochains, le Festival marin des Escoumins vous propose d’assister à des projections de films, des conférences et à suivre en direct les plongeurs lors d’une plongée de nuit. Également au programme : concours de photographie et chasse aux trésors sous-marine.

Situé à l’extrémité est du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, le fond marin des Escoumins est souvent comparé à un grand jardin submergé. C’est cette biodiversité sous-marine qui amène des plongeurs à revenir régulièrement sur la Côte-Nord. Le Festival marin est aussi l’occasion de rappeler aux amateurs de plongée les bonnes pratiques à adopter lors de la découverte d’une épave ou d’objets.

Cette année les thèmes du concours photos seront : Faune, flore et paysages sous-marins de la Haute-Côte-Nord et Faune, flore et paysages marins de la Haute-Côte-Nord. Les critères suivants seront jugés : Respect de la thématique, Maîtrise de la technique, Recherche et originalité, le tout dans le respect de la mission de conservation et d’éducation du parc marin du Saguenay—Saint-Laurent.

On jazz sous la lune

Unique au Québec: des levers de pleine lune sur le Saint-Laurent dans des ambiances Jazz. Des aventures sensorielles et musicales proposées par l’Odyssée artistique aux trois pleines lunes estivales dans l’hémicycle extérieur du Centre de découverte du milieu marin aux Escoumins. Une série de concerts magiques où le souffle des baleines et la vie du grand fleuve se marient aux accents du Jazz … sous la lune.

Le 5 août, Benjamin Deschamps, révélation musicale 2017-2018 de Radio-Canada, présentera son tout nouvel album intitulé Demi-Nuit.

Le 9 septembre, ce sera le tour du quintet Marie Marron. Marie-Pier Deschênes, originaire de Sacré-Cœur est une chanteuse de grand talent, elle a remporté en 2012 le prix Best Lead Vocal à New York au prestigieux Concours Sweeptstakes Harmony avec Jazz Affair.

Sources :

Municipalité des Escoumins Odyssée Artistique Tourisme Côte-Nord