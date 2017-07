Dans le cadre des parties obligatoires de la Ligue régionale de soccer, les formations escouminoises et forestvilloises ont disputé des parties à Forestville et Les Escoumins il y a deux semaines. Les équipes des deux localités se sont partagées la victoire alors que Forestville a remporté dans les categories U7U8 et U9U10 tandis que les Titans des Escoumins l’ont remporté dans les categories U11U12 et U13U14.