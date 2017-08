Les Denis Drolet volent la vedette

Tadoussac – Dans le cadre de la programmation hors Festival offerte par le Festival de la Chanson, le duo humoristique Les Denis Drolet s’est arrêté à Tadoussac le samedi 5 août dernier. C’est devant plus de 150 personnes que les humoristes ont présenté leur tout nouveau spectacle.

Les Denis Drolet sont présentement en rodage partout à travers le Québec pour leur quatrième spectacle, intitulé En attendant le beau temps. Dans ce spectacle, où Sébastien Dubé et Vincent Léonard sont debout derrière leur micro à la manière Ding et Dong, le duo enchaîne parfaitement les gags et les chansons. Avec seulement quelques accessoires et un décor très minimaliste, soit un petit banc rouge et un petit banc vert, Les Denis Drolet qualifient ce spectacle comme un « retour aux sources ». « En fait, c’est le spectacle qu’on aurait pu présenter comme premier spectacle il y a plus de quinze ans », explique Vincent Léonard. « On ne l’a pas fait puisque nous n’étions pas assez établis. Aujourd’hui, les gens connaissent les personnages et nous avons la maturité pour le faire », ajoute Sébastien Dubé. D’ailleurs, le résultat est épatant. Un stand-up comme seuls Les Denis Drolet savent le faire : très absurde! Depuis le début de la tournée de rodage, le duo est très heureux de la réponse du public et très confiant pour le reste de leurs spectacles avant la première à Montréal. Par contre, dans un spectacle rodage, il y a évidemment des numéros qui fonctionnent moins. C’était le cas d’un numéro qui sera à travailler pour le duo. Sébastien et Vincent l’ont même mentionné à la toute fin de la soirée en remerciant le public de s’être déplacé et après avoir offert aux gens leur immense succès Fantastique. « On le sait que ce numéro-là était moins bon, mais on espère que vous avez aimé votre soirée! », s’est exclamé Sébastien Dubé. Même s’ils n’étaient pas habillés en brun, ce qu’ils voulaient pour ce quatrième spectacle, et qu’ils n’étaient pas accompagnés de Just-to-by- my-love, tout le monde a passé une excellente soirée en compagnie des humoristes qui ont offert un spectacle digne de leur réputation.