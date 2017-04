Les coureurs de la région seront choyés lors du tout premier Trail du Boisé

Baie-Comeau – Les adeptes de course à pied de la Manicouagan et des environs seront heureux d’apprendre qu’une toute nouvelle épreuve leur sera offerte, le 10 juin prochain, avec la première édition du Trail du Boisé.

Lancé par l’entreprise SPACT et organisé en collaboration avec le magasin SPIN sports & plein air, ce nouveau défi en forêt se greffe au circuit officiel des Mani-Course et sera supervisé par l’entreprise de gestion ainsi qu’un petit comité de bénévoles.

Les participants pourront profiter d’une vraie expérience de course de trail à la hauteur des événements les plus renommés au Québec. En plus des différentes distances au programme, les coureurs auront même la chance de remporter plus de 1 000 $ en prix.

Pour les adeptes moins aguerris, les parcours d’un, 2,5 et 5 kilomètres offriront des surfaces en poussière de pierre, gravier et terre battue. Les plus expérimentés et fanatiques pourront tester les tracés de 10 et 25 km avec les mêmes conditions, mais accompagnés de plus de racines, de rochers et d’autres surprises.

La seule sur la Côte-Nord

Les caractéristiques associées à ce premier Trail du Boisé lui confèrent le statut d’être la seule course 100 % sentiers sur la Côte-Nord. Il s’agit d’un vrai challenge accessible aux coureurs moins expérimentés, qui donnera aussi du fil à retordre aux habitués désirant affronter les obstacles.

Les trajets emprunteront les sentiers du Boisé St-Gilles et des Embruns. Le départ et l’arrivée auront lieu à la sortie du boisé derrière le skatepark de Baie-Comeau. Un tracé des parcours sera partagé deux semaines avant l’événement.

Au total, cinq distances seront proposées aux 150 athlètes attendus, qui peuvent économiser jusqu’à 50 % sur le coût d’inscription en se manifestant avant la date du 15 mai. Pour en savoir plus long, il est possible de visiter le www.gestionspact.ca