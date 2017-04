Les Condos Natakam d’Essipit au 1er rang

Essipit – Le complexe d’hébergement les Condos-Hôtels Natakam d’Essipit a remporté la première position du Top 10 des hébergements, selon les voyageurs de l’agence de voyages Authentik Canada.

Le Top 10 des hébergements selon les voyageurs Authentik a été publié sur le blogue de l’entreprise le 18 avril dernier. Comme l’explique Jeannine Villeneuve, chargée des relations publiques pour la Première Nation des Innus Essipit, « les positions du palmarès ont été déterminées à partir des notes attribuées par les clients dans les questionnaires de satisfaction ». Les Condos-Hôtels Natakam, déclaré hébergement chouchou des voyageurs, a obtenu une note de 4,7/5 devançant ainsi l’Auberge la Fjordelaise de l’Anse-Sainte-Jean, l’Auberge Cap-aux-Corbeaux de Baie-St-Paul et les pourvoiries Sacacomie et du Triton en Mauricie. La clientèle Authentik a accordé la première position aux Condos-Hôtels Natakam notamment pour le service reçu, le confort général des condos et les cuisines entièrement équipées. Ces derniers ont également apprécié la vue spectaculaire sur le Saint-Laurent et la possibilité, pour les chanceux, d’observer les baleines directement des balcons ou terrasses privés des unités d’hébergement.

Pour Louise Grégoire, agente de développement économique et responsable de l’hébergement au Conseil de la Première Nation des Innus Essipit, cette nouvelle tombe à point. « Cette première position, en plus d’être inattendue, est une très bonne nouvelle pour toute l’équipe. C’est également une belle source de motivation pour débuter la nouvelle saison ».