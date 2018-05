Les communautés innues de la Côte-Nord à l’affût des opportunités d’affaires

Essipit – De retour au pays depuis plus de deux semaines, les sept représentants d’entreprises et organismes nord-côtiers du secteur des pêcheries et membres de l’AMIK, ont participé à une mission axée sur l’innovation et le transfert technologique en Belgique, du 22 au 28 avril 2018. Les participants ont profité d’un programme de rencontres et visites industrielles organisé par Commerce international Côte-Nord (CICN).

Les participants provenant de l’Agence Mamu Innu Kaikusseth (AMIK), des Conseils des Premières Nations des Innus d’Essipit et de Pessamit, de l’ITUM UAPAN, du Conseil des Innus de Unamen Shipu, du Conseil des Montagnais de Natashquan et de la Société de développement économique Uashat ont eu l’occasion de participer au Seafood Expo Global et au Seafood Processing Global. Cet événement représente la plus grande foire au monde dans le secteur des poissons et fruits de mer regroupant plus de 28 000 professionnels de l’industrie en provenance de 150 pays.

Puisque certains pays européens sont en avance sur le Canada et les États-Unis au niveau des innovations technologiques, cette mission était d’autant plus pertinente avec l’entrée en vigueur le 21 septembre 2017 de la quasi-totalité des dispositions de l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne (UE), qui ouvre une fenêtre d’opportunités pour faciliter les transferts technologiques et les alliances stratégiques entre les entreprises canadiennes et celles des 28 pays membres de l’Union Européenne.

Objectifs de la mission

La mission avait comme objectif de promouvoir l’innovation dans le domaine des pêcheries, de l’aquaculture et de la transformation du poisson et des fruits de mer, en plus d’évaluer le potentiel de nouveaux marchés en Europe. Les participants ont rencontré une multitude d’entreprises européennes et de partenaires potentiels afin de découvrir de nouveaux produits et les dernières technologies sur le marché ainsi que d’explorer les possibilités de maillages et de transferts technologiques.

Réseautage

En plus de la visite des quelques 2 000 exposants, incluant plusieurs dizaines d’équipementiers pour la transformation, la capture, l’aquaculture, les Nord-Côtiers ont eu l’occasion de rencontrer des experts de l’industrie de la pêche en Europe tout comme des fabricants d’équipements de transformation du poisson, de réfrigération et d’importation de produits de la mer vivants en provenance du Canada.

« Les participants ont eu l’opportunité de découvrir les équipements européens d’avant-garde au niveau de la transformation des produits de la mer. Des rencontres avec des acteurs importants en Europe ont de plus permis d’acquérir des connaissances technologiques ainsi que de voir des modèles inspirants de développement concerté entre partenaires locaux », explique Yanick Godbout, expert en commerce international chez CICN.

Le soutien financier du Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI), par l’entremise du Créneau d’excellence Ressources, Sciences et Technologies marines de la Côte-Nord (RSTM), a permis la tenue de cette mission initiée par l’AMIK et organisée par Commerce international Côte-Nord.

L’AMIK est un organisme sans but lucratif (OBNL) ayant pour membres les 7 communautés innues suivantes: Essipit, Pessamit, Uashat Mak Mani-Utenam (ITUM), Ekuanitshit, Nutashkuan, Unamen Shipu, Pakua Shipu.

Sa mission est de supporter les communautés innues dans la gestion durable des ressources aquatiques et océaniques et le développement d’une économie de la pêche.