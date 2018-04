Compétition régionale Ginette-Lehoux et Gala régional – Les clubs locaux font bonne figure

Les Escoumins – Comme le veut la tradition, la compétition régionale Ginette-Lehoux culmine en fin de saison avec le Gala régional des lauréats. Cette année, les représentantes des clubs de la Haute-Côte-Nord se sont rendues à Havre-Saint-Pierre. Bien qu’aucune patineuse ne soit montée sur le podium, deux représentantes du CPA des Escoumins se sont illustrées au Gala régional.

Julia Gagnon du CPA des Escoumins a mérité un ruban argent à l’issue de la compétition régionale Ginette-Lehoux alors qu’elle évolue dans le Star 2. Sa compatriote Laurence Gagnon a frôlé le podium avec une 4e place dans le Star 4 tandis que Leyla Ouellet-Therrien s’est vu décerner le ruban mérite dans la catégorie Étape 4. Pour le CPA de Forestville, seule Méliandre Fournier a participé à la compétition dans la catégorie Star 3 et a mérité un ruban bronze.

Gala des lauréats

Les nominées au Gala régional des lauréats pour le CPA des Escoumins sont Lydia Bouchard (Reconnaissance régionale). Anaïs Gauthier (Athlète de patinage Star), Karel Gagné (Assistante de programme), Leyla Ouellet-Therrien (Patinage plus), qui a remporté le titre régional de même que Sonia Poliquin qui a fait l’objet de deux nominations, soit dans la catégorie Bénévole de section et Bénévole de club, catégorie pour laquelle elle s’est illustrée à Havre-Saint-Pierre.

Selon Amélie Tremblay du CPA des Escoumins, madame Poliquin qui est trésorière du club depuis 3 ans, est une bénévole très précieuse pour l’organisation. « Elle est au cœur du club depuis 9 ans et elle ne compte pas ses heures, elle est très impliquée. Sonia est dotée d’un grand sens des responsabilités et est à l’écoute de ses membres. Bref, cette femme de cœur représente parfaitement tout ce que signifie le mot « bénévole ». Nous tenons à la remercier publiquement pour tout le travail qu’elle accomplit pour nos jeunes ». Sonia Poliquin sera honorée par Patinage Québec pour sa nomination au Prix de Bénévole Régional de Patinage Québec pour la région de la Côte-Nord lors du Gala de Reconnaissance samedi le 5 mai 2018 à Québec.

Nominées CPA Forestville

Bien qu’aucune d’entre elles n’aient remporté de reconnaissance régionale, le CPA de Forestville était très bien représenté au Gala des lauréats alors que les nominées étaient Marie-Michelle Fortier (patinage plus), Maïka Charest (assistante de programme), Élizabeth Savard (reconnaissance régionale), Léa Dufour (athlète patinage star et patineuse de tests) et Amélie Tremblay (bénévole de l’année).