Les centres de femmes de la Côte-Nord passeront à l’action

Baie-Comeau – Les quatre centres de femmes de la Côte-Nord travailleront de pair et passeront à l’action, du 23 au 27 avril, afin de revendiquer un réinvestissement massif dans les services publics.

Cette semaine d’actions permettra également de sensibiliser la population à l’approche des prochaines élections provinciales et ainsi réclamer la justice sociale auprès du gouvernement.

À l’appel de L’R (regroupement des centres de femmes du Québec), les organismes de la région (Sacré-Cœur, Forestville, Sept-Îles et Baie-Comeau) planifient des activités d’éducation populaires et collectives afin de bien renseigner le grand public.

Parmi les gestes concrets, des bannières seront installées, des tracts seront distribués, des entrevues seront accordées aux journalistes de même qu’une vidéo régionale qui sera réalisée et diffusée pour informer les gens sur toutes les actions réalisées. Cette semaine haute en couleur ne passera pas inaperçue.

Justice sociale

La notion de justice sociale sera également débattue par les centres de femmes, qui se souviennent encore des coupures effectuées dans les services publics et sociaux et leur impact qui perdurent encore aujourd’hui.

Les politiques d’austérité et le néolibéralisme ambiant mettent à mal le filet social et fragilisent de plus en plus les conditions de vie de la population, principalement de la gent féminine.

Rappelant qu’en cette période pré-électorale, le parti au pouvoir est plus préoccupé par son opération séduction, les militantes affirment surtout entendre les échos de promesses.

Les femmes prennent la peine de r appeler qu’il s’agit encore de la poudre aux yeux avec la distribution des « bonbons », qui ne seront malheureusement pas à la hauteur des dégâts causés par les années d’austérité et de coupures.

Réinvestir

Les centres de femmes de la Côte-Nord demandent au gouvernement provincial de réinvestir massivement dans les services publics, de manière à répondre aux besoins réels de la population.

Le regroupement régional exige une plus grande accessibilité aux services publics et un réel plan de lutte pour l’élimination de la pauvreté.