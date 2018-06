Repêchage de la LHJMQ 2018 – Les Cataractes mettent la main sur Marc-Antoine Mercier

Forestville – Le Forestvillois Marc-Antoine Mercier a été repêché au quatrième tour par les Cataractes de Shawinigan. Voilà une autre étape cruciale pour le jeune gaillard de 16 ans (6’2”, 185 lb) qui a évolué avec les Élites de Jonquière de la ligue de hockey Midget AAA pendant la dernière saison.

Les 18 formations du circuit Courteau étaient rassemblées au Centre Gervais Auto de Shawinigan depuis le 30 mai dans le cadre des assises annuelles de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

C’est le samedi 2 juin que le sort de Marc-Antoine Mercier a été scellé à la quatrième ronde alors qu’il est sorti au 56e rang.

Le rêve devient réalité

« C’est un rêve d’enfance qui devient une réalité, a dit le jeune espoir. C’est tout simplement incroyable. Je suis extrêmement fier de faire partie de l’organisation des Cataractes, c’est un très belle organisation. Je n’avais aucune attente je me présentais là-bas sans savoir quand et quelle équipe allait me repêcher. J’ai laissé les choses aller et j’aurais pas pu avoir mieux. Je vais arriver prêt au camp d’entraînement en août pour essayer de me tailler un poste au sein de l’alignement ».

Au cours de la dernière campagne, Marc-Antoine a évolué au sein du Midget AAA avec les Élites de Jonquière après avoir joué avec l’Espoir du Saguenay-Lac-St-Jean dans le bantam AAA en 2016-2017.

Sélectionné à deux reprises par Hockey Québec dans le cadre des camps estivaux des saisons 2016 (15 ans et moins) et 2017 (16 ans et moins), le défenseur est un produit de l’Association de hockey mineur de Forestville.