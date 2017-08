Les Bergeronnes – Le village des Bergeronnes est reconnu pour l’observation terrestre et marine des baleines, la pratique du kayak de mer, la découverte du littoral marin et ses campings en bordure du Saint-Laurent. Avec ses 22 sites archéologiques, Les Bergeronnes est un des hauts lieux de l’archéologie au Québec.

Festival de la Baleine Bleue

Cette année est la 40e édition du plus ancien festival de la Haute-Côté-Nord. Du 4 au 6 août venez en famille célébrer l’évènement qui débute le vendredi par la Parade de Pipounapi, le cocktail d’ouverture offert par la Municipalité des Bergeronnes, les feux d’artifices et Jonathan Painchaud en spectacle sous le chapiteau.

Le samedi aura lieu la 2e édition de la Traversée du lac Gobeil, un spectacle de VTT FREESTYLE au village, des jeux gonflables, le tournoi de la coupe Roger au terrain de tennis, le souper spécial pour le 40e anniversaire , et pour terminer la soirée en beauté, il y aura un chansonnier sous le chapiteau.

Dimanche, dernière journée de ce festival festif, assistez au brunch organisé par la Fabrique de Notre-Dame-De-Bon-Désir, au Bingo cadeaux et à la fermeture du festival.

Explos-Nature

Camps familiaux tout inclus de 3 et 5 jours : tout public ou pour familles avec jeunes atteints de TSA ou de DI. Découvrez les subtilités du Saint-Laurent avec Explos-Nature! Participez aux activités animées par des vulgarisateurs scientifiques professionnels: excursions en mer et sur terre, baleines, invertébrés marins, aquarium, laboratoire, ateliers d’apprentissage et événements thématiques. Forfaits et séjours personnalisés. Réservations obligatoires. Horaire : mai à octobre. Consultez le site Web pour l’horaire et les tarifs détaillés.

Centre d’interprétation et d’observation de Cap-de-Bon-Désir

Le cap de Bon-Désir est un site privilégié pour l’observation des baleines et des phoques, à partir des rochers et d’un belvédère abrité. Un guide vous en apprend davantage sur ces animaux. Des activités d’interprétation sont proposées tous les jours. L’activité « 30 pieds chez Neptune » présente les animaux des fonds marins (voir l’horaire). Exposition sur les baleines et l’histoire du phare. Les enfants s’amusent avec le carnet de l’explorateur. Aire de pique-nique et boutique. Entrée gratuite en 2017 à l’occasion du 150e anniversaire de la Confédération canadienne; les autres frais s’appliquent.

Sources :

Guide touristique officiel 2017-2018 Facebook du Festival de la baleine bleue