Championnat régional de badminton – Les badistes de la Haute-Côte-Nord se signalent

Les Bergeronnes – Les raquettes de la polyvalente des Berges des Bergeronnes occupaient près du deux tiers de la délégation régionale qui représentait la Côte-Nord au Championnat provincial scolaire de badminton du RSEQ (21 et 22 avril à Québec). L’école Jean-du-Nord/Manikoutai et l’IESI complétaient le contingent.

Les joueuses et joueurs de la polyvalente des Berges et de l’école secondaire de Sacré-Cœur ont décroché pas moins de 25 médailles sur une possibilité de 44 au Championnat régional, tenu aux Bergeronnes et à Sacré-Cœur les 14 et 15 avril. Au passage, ils ont pris place sur la plus haute marche du podium à huit reprises au total des 15 finales pour l’or.

Catégories du secondaire

Au niveau des catégories du secondaire (benjamin, cadet et juvénile), les raquettes de la poly des Berges ont décroché sept des neuf bannières, laissant celle du benjamin masculin aux porte-couleurs de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai et celle du juvénile masculin aux joueurs de badminton de l’Institut d’enseignement de Sept-Îles. Ce sont 48 joueurs de la Haute-Côte-Nord qui ont été médaillés à l’issue de ce rendez-vous régional.

Catégories du primaire

Les plus jeunes badistes de l’école Marie-Immaculée des Escoumins et de l’école Notre-Dame-de-Sacré-Coeur ont imité leurs aînés de la poly des Berges alors que pour l’école Marie-Immaculée, les 24 athlètes présents ont décroché 35 médailles et 5 bannières sur une possibilité de 6. C’est l’école Notre-Dame-de-Sacré-Coeur qui a décroché la 6e bannière en jeu, soit celle du moustique masculin.

Championnat provincial

Des 24 athlètes qui se sont qualifiés pour le provincial, 15 proviennent de la polyvalente des Berges. Il s’agit de: David Bouchard, Amélie Bouchard, Sarah-Maude Savard, Geneviève Brisson, Philippe Boulianne, Marie-Christine Bouchard, Victoria Hovington, Félix Deschênes, Tommy Hovington, Audrey Deschênes, Louis Bouchard, Coraly G. Tremblay, Florence Boulianne, Rose-Marie Gaudreault et Rosemary Laurencelle.

Avec Shirley Kennedy