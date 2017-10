Les amateurs au rendez-vous pour supporter leur club

Forestville – Sur la glace comme au guichet, le match présaison des Excavations A. Savard présenté le 6 octobre dernier à Forestville a satisfait ses dirigeants, de sorte que les objectifs paraissent à portée de vue.

Stephan Gaudreault est le gouverneur de l’équipe de la Haute-Côte-Nord. Associés aux commanditaires, les revenus provenant des tourniquets restent cruciaux. « On est contents. Malgré la chasse qui se terminait durant le week-end et une « game » à 21 heures, on a eu une très bonne foule », disait-il, en soulignant que l’objectif de l’équipe est d’accueillir entre 450 et 500 spectateurs par matche. C’est un objectif qui permettrait de boucler un budget tout de même important. « Car les gars viennent d’un peu partout. On doit payer les déplacements et les repas, en plus des frais de matches. C’est important », admettait-il, en précisant que des heures de glace sont offertes par la Ville de Forestville.

Et des commanditaires s’ajouteront selon lui. « Lorsqu’ils verront le bon calibre de jeu et que la ligue c’est du sérieux, on devra agrandir notre affiche présentant les collaborateurs et commanditaires ».

Bon spectacle

L’intensité du « trio des gars de la Baie », les feintes habiles de Jean-François Landry, le brio du gardien Laprise, les présences intimidantes de François Bérubé et l’intensité de Félix Lefrançois sont à retenir dans ce match, qui s’est terminé par la marque de 7 à 2 en faveur des Nord-Côtiers.

Fait à noter, tant le Construction Éclair que les Excavations A. Savard présentaient des formations presque complètes. « De leur côté, il manquait deux bons joueurs, comme du nôtre où Frédéric Gagnon et Jason Bernatchez n’étaient pas du match », résumait Gaudreault. Bref, « un bon match, un bon calibre ». C’est ce qu’on pouvait entendre au terme de la rencontre qui a offert en prime une courte altercation qui en a laissé plusieurs perplexes.

Quant aux prochains matches des Excavations A. Savard, après l’ouverture de la saison à domicile samedi dernier, les hommes de Philippe Gauthier ont rendez-vous à Clermont le 22 octobre (contrairement au 21 octobre comme déjà annoncé), pour ensuite s’offrir un premier voyage à Dolbeau le 28 octobre. La prochaine partie à domicile sera jouée samedi, le 4 novembre prochain contre Jonquière.