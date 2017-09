Les aidants naturels, des ressources inestimables

Forestville – La Table locale de concertation des aînés de la Haute-Côte-Nord a présenté la pièce de théâtre Pas de vacances pour les anges. Deux représentations ont été données, soit le mardi 19 septembre à Forestville et le mercredi 20 aux Escoumins.

Notons près de quatre-vingt personnes présentes à la représentation de Forestville et une trentaine du côté des Escoumins. Cette production permet de sensibiliser l’ensemble de la population sur l’importance de prendre soin de nos aidants qui sont des éléments clés de notre société. On parle ici d’une main-d’œuvre précieuse, dévouée, souvent laissée à elle-même et qui mérite qu’on prenne du temps pour elle. À travers trois histoires, le public a découvert que tous peuvent devenir aidant naturel, que ce soit la fille, le conjoint, la mère, etc. Les trois acteurs de la troupe de théâtre PARMI NOUS ont joué à tour de rôle plusieurs personnages auxquels se sont associés les spectateurs. De plus, la pièce de théâtre étant interactive, des questions étaient régulièrement posées aux spectateurs, telles que « Quelles sont les solutions pour cette situation? », « Qui peut-elle appeler pour avoir de l’aide? » ou encore « Comment faire pour prendre une pause? ». L’emphase a été mise sur l’épuisement des aidants naturels face aux situations quotidiennes avec lesquelles ces derniers doivent composer.

Intervenants

Le but de cette pièce de théâtre était également de démontrer que les aidants naturels pouvaient trouver de l’aide autour d’eux en parlant de leur situation à quelqu’un. On nous a démontré que plusieurs intervenants sur la Haute-Côte-Nord sont là pour offrir leur aide, tout comme une panoplie d’organismes tels que la Table locale de concertation des aînés ou encore le Centre d’aide bénévole Le Nordest.