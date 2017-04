Les agents de développement mettent l’épaule à la roue

Forestville – Le 28 mars dernier, dans le cadre de la 13e édition de la Semaine québécoise des popotes roulantes, le Centre d’action bénévole Le Nordest, avait convié les agents de développements des municipalités à participer à son activité d’un jour pour la livraison de repas de la popote roulante auprès de ses bénéficiaires.

Le Centre d’action bénévole le Nordest a été l’un des organismes précurseurs dans la mise sur pied d’un tel service, puisqu’il en est à sa 21e année d’existence chez nous.

La popote roulante est un service de repas chauds livrés à domicile. Ce service est offert aux aînés et aux personnes référées par le réseau de la santé et des services sociaux, et sont livrés 2 fois par semaine, soit le mardi et le jeudi.

Un service de proximité

Selon Mélissa Lavoie, coordonnatrice du maintien à domicile du Centre d’action bénévole le Nordest, les bénévoles qui se rendent à toutes les semaines chez les bénéficiaires du service, sont parfois leurs seuls visiteurs. Ils offrent par le fait même un service de vigie et de contact privilégié qui peut parfois porter assistance et même sauver des vies.

Tous les agents de développement des municipalités concernées par le service ont répondu présents sauf pour M. Laurencelle de Longue-Rive, qui était déjà engagé ailleurs.

Ce sont donc Cathy Thibeault de Portneuf-sur-Mer, Peggy Bourque-Ouellet de Forestville et Johannie Gaudreault de Colombier et quatre autres bénévoles d’un jour qui sont venus prêter main forte à l’équipe habituelle. Près de 40 repas ont été préparés et livrés durant l’activité.