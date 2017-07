L’école Notre-Dame-du-Bon-Conseil reçoit la Bannière bronze

Longue-Rive – Depuis plusieurs années, l’école Notre-Dame-du-Bon-Conseil de Longue-Rive est impliquée dans le programme de médiation par les pairs de l’Institut Pacifique, et cette année elle a vu ses efforts et la qualité du travail de ses médiateurs récompensés, en recevant la Bannière bronze du concours Médiateurs à l’honneur 2016-2017.

Présenté par l’Institut Pacifique et la Chambre des notaires du Québec, ce concours d’envergure provinciale vise à souligner l’engagement des élèves et du personnel scolaire à prévenir la violence par la promotion des conduites pacifiques. Il vise également à féliciter l’implication et les efforts des médiateurs dans le rôle de soutien à la résolution pacifique des conflits au sein de leur école.

Comme l’explique la directrice de l’école, Katia Létourneau, la Chambre des notaires, par le biais de sa représentante, Me Guylaine Joly, a félicité l’équipe de médiateurs pour la qualité de sa candidature, l’implication et la motivation des jeunes médiateurs de l’école, de même que pour les différentes actions mises en place pour assurer le succès du service de médiation par les pairs. En plus de la bannière collective, chaque jeune impliqué s’est vu remettre un certificat commémoratif personnel.

La brigade de médiateurs est sous la responsabilité de l’enseignante Caroline Gagnon.