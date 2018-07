L’école Marie-Immaculée inaugure sa cour d’école athlétique

Les Escoumins – L’équipe-école de l’école Marie-Immaculée des Escoumins a profité de ses olympiades annuelles le jeudi 21 juin dernier pour inaugurer sa nouvelle cour d’école athlétique EMI. Élèves, professeurs, membres du conseil de l’école, parents ainsi que partenaires se sont tous réunis pour souligner la fin des travaux de ce projet d’envergure qui aura nécessité un investissement de 150 000 $.

Ce projet unique au sein de la Commission scolaire de l’Estuaire permettra d’offrir un mode de vie sain et actif aux élèves ainsi qu’à la population régionale. « C’est un projet qui me tient à cœur depuis plus de deux ans et de voir le produit final me rend très heureuse », explique Claudine Boulianne, directrice de l’établissement. « Les jeunes ont maintenant un endroit pour s’entraîner en vue des compétitions sportives, mais c’est aussi un endroit où tout le monde va pouvoir s’amuser », a-t-elle ajouté. Lors du dévoilement du résultat final de la cour d’athlétisme, l’école a présenté à tous les invités, des vidéos démontrant toutes les actions prises au courant de la dernière année pour la saine alimentation et l’activité physique des élèves. Ensuite, tous se sont déplacés à l’extérieur pour effectuer la coupe du ruban officielle sur tapis rouge et finalement les invités ont fait quelques tours de piste pour constater de l’ampleur des installations.

Ce projet d’envergure a été rendu possible grâce à l’appui de nombreux partenaires. À elles seules, l’équipe Trésorerie Desjardins de Montréal, qui participe annuellement au Grand défi Pierre Lavoie, et la MRC de la Haute-Côte-Nord par le biais de la « Politique de soutien aux projets structurants » ont respectivement contribué pour 46 000 $ et 52 104 $. D’autres partenaires ont participé à la réalisation de ce grand projet, tels que le Club Lions Escoumins – Bergeronnes, les Chevaliers de Colomb, le Conseil de la première nation des Innus d’Essipit, la Municipalité des Escoumins, le Grand défi Pierre Lavoie ainsi que la Commission scolaire de l’Estuaire sous forme de biens, services et ressources humaines. Une activité de financement a également été réalisée en partenariat avec Ford et le Club Lions Escoumins-Bergeronnes.

Les installations

Concrètement, la première phase du projet, réalisée à l’automne 2016, a permis l’aménagement de deux pistes de course dont une allée de sprint de 80 mètres avec une aire de saut en longueur installée à son extrémité et une piste ovale permettant la pratique de courses de plus longue distance. Une seconde phase, concrétisée au printemps 2017, consiste en l’installation d’une aire de lancer ainsi que l’acquisition de buts de soccer, de matériel d’athlétisme et de gradins rétractables qui pourront servir tant à l’extérieur que dans le gymnase lors de différents événements. À la suite de ces aménagements, le gazon autour des infrastructures a été refait, une remise pour entreposer le nouveau matériel a été acquise et du sable a été transporté et installé pour sécuriser les aires de jeux qui ont été déplacées dans le cadre des travaux.