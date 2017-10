Léa Dufour démarre la saison avec l’or

Forestville – Léa Dufour du CPA de Forestville démarre la saison 2017-2018 sur les chapeaux de roue. En effet, la jeune patineuse s’est illustrée lors de la Compétition Invitation Carole Gauthier de Lévis, où elle a décroché la médaille d’or dans la catégorie Star 8.

C’était la première compétition de la saison à laquelle ont participé Léa Dufour et sa compatriote Élizabeth Savard. Ce premier rendez-vous tenu du 6 au 9 octobre dernier réunissait au-delà de 500 patineurs et patineuses de la Côte-Nord, du Saguenay-Lac-St-Jean, du Bas-St-Laurent, de la Capitale Nationale et de Chaudière-Appalaches.

Grâce à un pointage de 28.37, Léa a obtenu la médaille d’or dans la catégorie Star 8 tandis que dans la catégorie Star 9 elle a mérité une 3e place avec une récolte de 18.13 points.

De son côté Élizabeth a terminé au 7e rang de la catégorie Star 6 et s’est vu attribuer 17.68 points.