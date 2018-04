Finale internationale de la Dictée P.G.L. – Léa Caron représentera la Côte-Nord

Les Bergeronnes – Léa Caron de l’école Dominique-Savio des Bergeronnes a obtenu son laissez-passer pour représenter la Côte-Nord, le Nord-du-Québec, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine lors de la Finale internationale de la Dictée de la Fondation Paul Gérin-Lajoie, qui regroupera notamment des élèves du Canada, des États-Unis, du Sénégal, du Maroc et de l’Algérie.

Outre Léa, qui en était à sa deuxième participation à la finale régionale, Emy Gendron de l’école St-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau a également représenté la Commission scolaire de l’Estuaire lors de cette finale régionale de la 27e édition de la Dictée P.G.L ayant regroupé huit élèves de la Côte-Nord, du Nord-du-Québec, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Pour une troisième année consécutive, étant donné le regroupement des régions, c’est à distance que les participants ont pris part à cette épreuve régionale ayant pour titre Gare à l’artiste! et portant sur le thème des arts. Il est toutefois opportun de mentionner que toutes les copies ont été corrigées en même temps et par les mêmes correctrices puisque les dictées devaient être acheminées au même endroit par télécopieur aussitôt terminées. Étant donné l’étendue du territoire représenté, ce sont par ailleurs deux élèves qui ont été sélectionnés pour la finale internationale qui aura lieu à Montréal le 20 mai prochain.