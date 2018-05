Tadoussac – Le week-end de l’humour est de retour

Tadoussac – Le Festival de la Chanson récidive avec une série de spectacles d’humour dans le cadre de sa programmation hors festival. En collaboration avec l’Hôtel Tadoussac, le week-end de l’humour à Tadoussac accueillera à la salle Bord de l’Eau, Mathieu Cyr et Mehdi Bousaidan.

Le long congé précédent la Journée nationale des patriotes ne passera pas inaperçu à Tadoussac puisque ce week-end de l’humour sera lancé le samedi 19 mai dès 17 h, par nuls autres que les finissants de l’École nationale de l’humour. Après deux ans de travail acharné, ils ont l’intention de faire rire et émouvoir l’assistance dans toute leur différence et avec leurs personnalités colorées, lors d’un spectacle de 90 minutes composé de numéros solos et de groupe.

Les recrues de l’humour seront suivies de Mathieu Cyr qui dès 20 h, livrera ses textes avec une énergie hors du commun et sa dégaine légendaire.

Mehdi Bousaidan montrera que son ambition va bien au-delà du rire le dimanche 20 mai à 20 h. Original, cultivé, charismatique, ses qualités lui permettent d’aborder des thèmes réfléchis de manière brillamment hilarante. Tous le voudraient comme gendre, comme fils, comme meilleur ami.

Les billets sont en vente depuis le 25 avril à la billetterie du Festival ou en ligne. Des tarifs spéciaux sont en vigueur pour les moins de 16 ans et un forfait est disponible pour les trois spectacles.