Le trou noir n’a pas de frontières

Forestville – Action Chômage Haute-Côte-Nord change de nom et de logo et devient Action Chômage Côte-Nord. Cet organisme de défense des droits des chômeurs dispensera désormais ses services à tous les Nord-Côtiers.

La proposition d’étendre ses services à toute la région a été adoptée par le conseil d’administration lors de l’assemblée générale tenue le 1er mars dernier et entérinée lors de l’assemblée régulière du 16 mars. Comme l’explique Line Sirois : « Au cours des derniers mois, l’organisme a noté une hausse des demandes de service provenant de travailleurs résidents à l’extérieur de la Haute-Côte-Nord, notamment pour le trou noir qui n’a pas de frontière. Bien que l’organisme transmette déjà de l’information par voie téléphonique à travers la région, il était devenu nécessaire pour Action Chômage que toute la population nord-côtière soit représentée au sein de l’organisme ». Elle ajoute que le changement de nom d’Action Chômage a également été motivé par la hausse des actions politiques effectuées par l’organisme au cours de la dernière année sur le territoire de la Côte-Nord.

Des besoins toujours présents

Action-Chômage Côte-Nord est là pour aider les travailleurs à comprendre leurs droits et obligations pour mieux gérer leurs problèmes juridiques concernant l’assurance-emploi. Selon Line Sirois, coordonnatrice, la régionalisation de la mission d’Action Chômage devenait incontournable : « La question du trou noir touche de plus en plus de travailleurs, qu’ils soient à Tadoussac, Longue-Rive, Ragueneau ou Baie-Trinité. Il fallait pouvoir mieux les représenter. C’est ce qu’Action Chômage Côte-Nord fera à l’avenir, sans délaisser les citoyens de la Haute-Côte-Nord pour autant ». Mme Sirois invite tous les travailleurs qui ont des questions concernant la loi de l’assurance-emploi à entrer en contact avec Action Chômage Côte-Nord au 581 323-1100.