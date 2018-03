Le Tournoi Orange Alouette dévoile les couleurs de sa 40e édition

(F.J.T.) – Pour sa 40e édition qui se déroulera du 3 au 6 mai prochain, le Tournoi de volleyball Orange Alouette de Sept-Îles s’offre une joueuse de calibre mondial à titre de présidente d’honneur et présentera son propre bal en blanc pour les festivités du samedi.

Cette année, le tournoi se tourne vers l’international. Non pas au niveau des équipes, mais bien pour sa présidente d’honneur qui voyagera de la Suisse pour venir partager son expérience. Il s’agit de Marie-Pier Murray Méthot, une volleyeuse de 31 ans, originaire de Baie-Comeau, qui compte sept ans sur l’équipe nationale senior et un parcours professionnel en Europe (Suisse, Italie et Allemagne) de près de cinq saisons. « J’espère pouvoir apporter ma passion et mon expérience à cette grande fête du volley », a-t-elle dit via Skype.

Orange et blanc

Si l’orange a toujours été la couleur vedette de l’événement, cette dernière devra faire de la place pour le blanc. En effet, comme c’est la tradition tous les cinq ans, le comité organisateur propose aux joueurs de suivre la thématique Bal en blanc pour l’édition 2018. Du côté musical, c’est le All Acces Showband qui brulera les planches de la scène de l’aréna Guy-Carbonneau le samedi soir.

Il est toujours possible de s’inscrire en ligne via le www.tournoi-orange.com pour être de la partie lors de cette 40e édition.

5 avril

Les formations sont invitées à s’inscrire jusqu’au jeudi 5 avril prochain dans les classes compétitives (A et B), récréatives (C et D) et p articipatives (E et Z). Il en coûte 320 $ par équipe d’adultes et 220 $ pour celle de moins de 18 ans.