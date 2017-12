Le système Rolo dune semble tenir ses promesses

Pointe-Lebel – Le système Rolodune, développé à Pointe-Lebel par Laurie Gauthier, est en train de donner ses premiers résultats. Si tout n’est évidemment pas parfait, les premières constatations sont à tout le moins positives.

Le concepteur du Rolodune a présenté à un parterre d’élus, de fonctionnaires et de gens d’affaires son système de tuyaux qui permet le rechargement des plages en sable, la semaine dernière au centre multifonctionnel Clément-Lavoie de Pointe-Lebel. Ce système expérimental semble s’avérer une solution fort intéressante contre l’érosion côtière, a-t-il fait valoir.

L’architecte à la retraite, qui a indiqué en parenthèse que l’idée du Rolodune lui est venue après avoir longtemps observé l’effet d’un simple billot perpendiculaire aux vagues échouée sur une plage, est un système de tuyaux utilisés pour les ponceaux, percés à certains endroits sur le dessus et installés selon la forme de la rive à protéger.

Des sapins sont plantés entre l’eau et les tuyaux et le système « capte l’énergie des vagues de tempêtes », le sable s’accumulant devant et derrière les tuyaux, quand les conditions sont optimales.

Soutien gouvernemental

Le concepteur a eu droit eu à une aide gouvernementale dépassant les 250 000 $, mais son projet d’une durée de quatre ans devait remplir trois conditions : être réalisé à titre expérimental, être implanté sur trois sites avec des conditions différentes et avoir un suivi scientifique.

Le projet répond à tous ces critères. Pour ce qui est du volet scientifique, il est assuré par Pascal Bernatchez et son équipe de chercheurs du l’Université du Québec à Rimouski, qui ont notamment installé des caméras donnant des images en direct du Rolodune. Les chercheurs déposeront un premier rapport au printemps prochain « et on verra à ce moment ce qui se passera avec les trois sites », de signaler M. Gauthier.

Des notes

Installés en juin, les trois sites ont donc « parlé » depuis. Le site le plus à l’est avait ses tuyaux remplis de sable, avec une accumulation de sable derrière et « un petit peu en avant » aux dires de M. Gauthier, qui donne à ce site une note de 7 sur 10.

Le second site, sur la Pointe-Paradis, est celui qui a le moins bien répondu. Les tuyaux « se sont faits brasser », ils ont bougé tout en renfonçant un peu dans le sable. Verdict? Cinq sur 10.

Quant au troisième site, le plus à l’ouest, « il a fait ça comme un grand garçon », a lancé Laurie Gauthier dans son langage coloré. « Il n’a pas bougé, les tuyaux sont remplis de sable et il a réagi exactement comme en pensait », a-t-il fait valoir en donnant une note parfaite de 10 à ce site.

Une barrière de glace

Évidemment, la dynamique autour du Rolodune va évoluer au fil des mois. Depuis la semaine dernière, M. Gauthier a observé la formation d’une barrière de glace sur le dessus des tuyaux des sites 1 et 2, en raison selon lui de l’effet du frasil accumulé par ces temps froids et les fortes vagues. « Avec un peu de chance, on devrait avoir une protection pour les grandes marées de fin décembre », a-t-il estimé.

Plusieurs élus, eux aussi à la tête de municipalités aux prises avec l’érosion, présente à peu près partout sur la Côte-Nord, se sont montrés très intéressés par l’expérience. En particulier en ce qui concerne le maire de Baie-Trinité, Marc Tremblay, qui avait plusieurs questions pour M. Gauthier.

L’événement donnait également lieu à la présentation d’un documentaire réalisé par NousTV sur l’historique et l’implantation du projet. L’émission d’une trentaine de minutes fait aussi le point sur la problématique de l’érosion des berges en région, en rencontrant notamment élus et spécialistes.