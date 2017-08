Le Sentier des enfants poètes est né

Sacré-Cœur – Le mercredi 16 août dernier, s’est tenue l’inauguration du Sentier des enfants poètes à Canopée Lit, à Sacré-Cœur. Une partie des jeunes qui y ont travaillé ont pu lire leurs poèmes tout en marchant dans le sentier sur le site de Canopée Lit.

Les Enfants Poètes est un projet qui a été animé par Dany Chartrand de Tadoussac, alias Mme Chose, avec quarante jeunes du camp de jour de Sacré-Cœur. Les enfants ont participé, pendant plusieurs semaines, à la création de différents panneaux sur lesquels on peut lire des phrases. Ateliers de création littéraire, contes, sortie à la Biblio-plage et autres activités étaient aussi au programme durant ces belles semaines d’été. De plus, lors de l’inauguration de ce sentier, une vingtaine d’enfants étaient présents et ont lu tous les mots accrochés au passage. Ils ont en plus procédé eux-mêmes à la coupe officielle du ruban. Ce dévoilement a été suivi d’une pause-collation et d’un petit atelier de lecture avec Dany Chartrand, qui a raconté des histoires évoquant la nature. Le but ultime pour Mme Chose, par ces activités, est de donner le goût de la lecture et des mots aux enfants. Grâce à cette activité originale, elle espère également valoriser leur environnement et leur sentiment d’appartenance à leur communauté. D’ailleurs, quoi de mieux que d’accrocher ces belles créations dans un aussi beau sentier qu’est celui de Canopée Lit pour que toute la population ainsi que les touristes puissent les lire? Ce qui rend les enfants encore plus fiers de leurs œuvres poétiques. Rappelons que le projet a été animé par Dany Chartrand (Mme Chose) et Claire Rommelaere, co-propriétaire de Canopée Lit, et créé en collaboration avec Canopée Lit, la Municipalité de Sacré-Cœur, la Société de développement de Sacré-Cœur et la MRC de la Haute-Côte-Nord.