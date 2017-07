Le Relais pour la vie amasse 216 190 $

Baie-Comeau –Le Relais pour la vie de Baie-Comeau et Haute-Côte-Nord a clos sa 11e édition, dimanche 18 juin dernier, avec une récolte de 216 190 $ sur un objectif de 205 000 $.

S’il y en a un qui arborait un large sourire lors de la cérémonie de fermeture du dimanche matin, c’est bien le président d’honneur de l’événement, Yves Montigny, qui s’est dit « vraiment heureux et très très satisfait ».

« On a dépassé tous nos objectifs », a-t-il lancé quelques minutes après l’annonce du résultat, en faisant référence aux dons amassés, mais également aux 56 équipes participantes.

Le président d’honneur a aussi rappelé que la 11e édition représentait un grand défi pour le comité organisateur après l’euphorie qui a marqué l’édition anniversaire de 2016, au cours de laquelle 253 900 $ avaient été récoltés.

Plus d’argent par équipe

Malgré les traits tirés en raison de la fatigue, la présidente du comité organisateur, Stéphanie Tremblay, jubilait également au petit matin dimanche. Encore une fois, a-t-elle déclaré, les Baie-Comois et les Nord-Côtiers ont démontré leur grande générosité.

Malgré la quinzaine d’équipes en moins cette année, chacune a amassé en moyenne davantage d’argent, insiste Stéphanie Tremblay. L’an dernier, la récolte par équipe se situait à 3 600 $. Cette année, elle a été de 4 075 $.

La diminution du nombre d’équipes n’a été une surprise pour personne. « On le savait qu’on allait avoir moins d’équipes, car plusieurs attendaient le 10e anniversaire pour prendre leur retraite », souligne la présidente du comité organisateur, qui considère que le grand défi pour 2018 sera d’augmenter leur nombre.

S’il y a un élément marquant dans la dernière édition, c’est d’ailleurs l’arrivée de nombreuses nouvelles personnes au sein du comité. Stéphanie Tremblay, elle-même à la présidence du comité organisateur pour la première fois, parle d’un grand renouveau. Yves Montigny renchérit : « C’est comme si on repartait une nouvelle décennie ».

Marcher pour qui?

Les quelque 600 marcheurs qui se sont relayés pendant 12 heures sur le tracé aménagé au parc des Pionniers avaient tous au fond de leur cœur une personne ou des personnes à qui ils dédiaient leur engagement, qu’il s’agisse de quelqu’un emporté par le cancer, d’un autre qui poursuit sa lutte ou d’une personne guérie.

Valérie Desbiens, elle, a marché àamémoire de son parrain, décédé à l’été 2016 après six longues années à lutter contre la maladie. Elle avait aussi une pensée pour la meilleure amie de sa mère, sa deuxième mère, dit-elle, touchée récemment par la maladie.

Malgré ses huit mois de grossesse, la dame n’aurait jamais manqué le Relais pour la vie, auquel elle participe depuis quatre ans. « Je n’ai jamais remis en question ma participation. C’était inimaginable en tant que tel », confie celle qui avoue, cependant, avoir marché plus « mollo » cette année avec trois ou quatre tours à la fois.

Rappelons que le Relais pour la vie est l’activité-bénéfice la plus lucrative de la Société canadienne du cancer. Dans les mois précédant l’événement, de nombreuses activités sont organisées au profit de l’événement. À Baie-Comeau, on peut penser au et à