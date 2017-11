Le Rallye équestre des Bergeronnes dépasse son objectif

Les Bergeronnes – C’est une somme de 2 250 $ qui est remise à la Fondation du cancer du sein du Québec grâce au Rallye équestre des Bergeronnes, organisé par Johanne Bouchard et son équipe. Un résultat très satisfaisant puisque l’objectif de cette année était de 1 000 $.

Ce sont 22 cavaliers de la Beauce, Sacré-Cœur, Longue-Rive, Les Escoumins et Les Bergeronnes qui ont accepté l’invitation de madame Bouchard en conjuguant l’utile à l’agréable pour cette cause. Outre les contributions des participants et des dons (790 $), un chèque de 1 000 $ a été remis par les employeurs de madame Bouchard, soit messieurs Henderson du Boisé sur Mer. En effet, M. Henderson s’était engagé à doubler le montant amassé jusqu’à concurrence de 1 000 $. Des prix de présence dont la valeur totale dépasse 900 $ ont été attribués aux participants ainsi qu’aux bénévoles de l’activité. Pour une deuxième année consécutive, l’équipe formée des cavaliers Yannick Perron et Roberto Gagnon de Longue-Rive a été proclamée championne de l’édition 2017. Ils ont été suivis par Nadine et Bianca Deschênes de Sacré-Cœur tandis que la 3e position a été remportée par Lucas Sheldon et Léanne Deschênes de Sacré-Cœur.