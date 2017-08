Le Raid estival Manicouagan planifie sa 13e édition

Baie-Comeau – Les organisateurs du Raid Manicouagan sont à finaliser les derniers détails avant la tenue de la 13e édition de l’événement estival prévu le 2 septembre prochain.

Impliqués dans le dossier depuis plusieurs semaines, les responsables de la Corporation du Raid Manicouagan planifient tous les aspects et sont en pleine période de recrutement avant la date limite fixée au 30 aout.

Les adeptes de l’aventure et du plein air ont une belle opportunité de relever cette épreuve sportive qui combine endurance et découverte dans un circuit précis situé dans le secteur de la Manicouagan.

La formule demeure la même avec deux options offertes, soit le Ti-Raid et le Grand-Raid, qui se différencient par la distance et la durée envisagées selon la course et l’expérience des participants.

Les équipes de deux personnes ou l’athlète inscrit en solo peuvent d’abord s’attaquer à un parcours de 30 kilomètres, qui prend de trois à quatre heures à compléter, s’ils choisissent la première option. Le niveau d’orientation est faible, mais le vélo de montagne, la course à pied, le canot ou kayak hors sentier sont au programme.

Les aventuriers plus expérimentés auront entre 50 et 60 kilomètres à franchir (6 à 8 heures) avec un niveau d’orientation considéré de moyen à élevé pour le Grand-Raid. Le vélo, la course, le canot ou kayak seront également en vedette.

L’an dernier, 19 duos ont relevé le défi en plus de voir un sportif compléter l’épreuve du Grand-Raid en solo. Le tandem formé par Ian Beaulieu et Patrick Bellemare avait terminé en tête devant Jimmy Tremblay, suivi d’Audrey Moisan et Dory Lirette.

Les membres de la famille Arseneault avaient retenu l’attention dans le Ti-Raid. Robert, Cédric, Tommy et Jacob avaient franchi la ligne d’arrivée en même temps avec une avance de deux minutes sur le duo Martin Poitras-Vincent Leguilcher.

Il sera intéressant de voir qui sera de retour en 2017 pour tenter de défendre leur titre. Les sportifs et sportives intéressés par cette prochaine reprise peuvent obtenir tous les détails officiels en se rendant sur le nouveau site Internet du Raid à l’adresse www.raidmanicouagan.ca