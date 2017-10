Le projet de loi 99 est adopté

Forestville – La Fédération des familles d’accueil et ressources intermédiaires du Québec (FFARIQ) salue l’adoption du projet de loi 99, modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse et d’autres dispositions. Désormais, les familles d’accueil pourront prendre part au processus judiciaire et avoir accès au dossier des enfants qui leur sont confiés.