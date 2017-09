Le Parcours du Boeu’ couronne ses gagnants

Tadoussac – Les conditions météorologiques étaient idéales le samedi 26 août dernier pour la neuvième édition du Parcours du Boeu’ de la marina de Tadoussac au cours de laquelle neuf voiliers ont pris part. Une activité très appréciée des amateurs de voile de Tadoussac et des environs.

Les gagnants de cette 9e édition sont l’Amirale Anne, le Skipper Daniell et le Premier officier Philippe du bateau Blanc Sablon. Respectivement, suivent les voiliers Brigen, Belle de jour, Idéfix et Isobar dans les cinq premières positions. Notons que les bateaux Pinpinoche, Feeling Good, Sauvagesse, Spéculation et Brunante ont abandonné ou ont été disqualifiés.

Plusieurs prix de présence ont été remis et la soirée s’est terminée en beauté avec un BBQ et la musique d’Éric Cyr.

Rappelons que le Parcours du Boeu’ est une régate amicale dont le départ est donné de la marina. Par la suite, les voiliers contournent la Toupie, un symbole important, et reviennent dans la baie.

L’édition de 2016 avait rassemblé vingt-neuf voiliers. Cela signifie une baisse de neuf voiliers pour cette année mais les organisateurs sont confiants d’atteindre trente voiliers participants pour la dixième édition l’an prochain.