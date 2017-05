Le message passe par 225 recommandations

Forestville – Ce sont quelque 75 participants au Forum citoyen de Forestville tenu le 8 avril dernier qui ont répondu à l’appel des élus. De cet exercice, l’équipe d’animateurs des différents ateliers et l’agente de développement de Forestville Peggy Bourque-Ouellet, ont transposé 225 recommandations dans le rapport exhaustif divulgué en conférence de presse jeudi dernier.

Les grandes lignes du rapport tournent autour de trois principaux sujets chauds qui sont ressortis du Forum citoyen: l’importance d’une salle de spectacle, le développement du secteur de la Baie-Verte et le souhait d’une plus grande collaboration de la Ville assortie à un soutien plus prononcé de l’administration municipale envers les entreprises et les organismes. « Nous avions promis un retour rapide sur le Forum citoyen, alors nous voici à moins d’un mois suivant l’exercice », a dit la mairesse Micheline Anctil.

À court terme, l’administration municipale planche sur une Politique de soutien aux événements afin d’accompagner les organismes et les bénévoles dans leurs activités. Un plan de communication touristique a également été demandé par les participants lors du volet tourisme, dont la proposition d’un circuit touristique qui pourrait voir le jour. À court terme, une terrasse panoramique sera érigée à la Baie-Verte, a confirmé la mairesse lors du point de presse.

Au chapitre du secteur culture et patrimoine, outre l’intérêt marqué pour la concrétisation d’une salle de spectacle, les participants au forum ont indiqué qu’ils ne désirent pas conserver l’arboriduc en raison des coûts faramineux qu’une telle initiative engagerait. « Plusieurs ont même affirmé qu’ils ne veulent pas qu’on dépense de l’argent pour le déconstruire. Mais c’est une question de sécurité, il faudra bien procéder », précise Mme Anctil. L’atelier communautaire, qualité de vie, famille et aînés a donné lieu à de bons échanges au sujet du développement communautaire. Le souhait qu’une table des partenaires du développement communautaire soit créée et chapeautée par la ville de Forestville a été exprimé, de même que la poursuite de l’embellissement entamé il y a quelques années. La création de comités de quartiers est une avenue proposée au cours de cet exercice de consultation citoyenne, de même que la mise en place d’incitatifs financiers pour les nouveaux arrivants seraient les bienvenus.

L’atelier économie, secteur névralgique s’il en est un pour l’avenir de Forestville, a permis aux élus de saisir le message envoyé par les citoyens: la consolidation du tissu économique actuel, la mise sur pied d’activités de réseautage et l’accompagnement aux promoteurs afin de favoriser l’émergence de nouveaux secteurs économiques structurants. Et finalement en loisirs et sports, les élus ont bien entendu le message concernant l’anneau de glace versus une patinoire extérieure. Deux discours ont été reçus: certains désirent un anneau de glace au parc centre-ville et d’autres au terrain de tennis. Une majorité de citoyens qui représente des familles dont les jeunes ne font pas nécessairement partie de l’Association du hockey mineur, demande une patinoire extérieure au parc centre-ville ou encore au parc Charles-Lapointe. « À ce chapitre, nous avons une saison pour réfléchir aux différentes options qui s’offrent à nous » a promis la mairesse. Aussi, un bulletin d’activités saisonnier pourrait remplacer le bulletin d’activités annuel distribué à l’automne. La concertation des différents organismes (élaboration d’un calendrier commun) est également souhaitée.

L’atelier destiné aux jeunes de 18 ans et moins a permis d’apprendre que ces derniers désirent ardemment une salle de spectacle et qu’ils espèrent la réalisation de la 2e phase de revitalisation de la 1re Avenue ainsi qu’une promenade qui se prolongerait jusqu’au quai. « Plusieurs nous ont demandé pourquoi nous n’avions pas débuté par le bas de la côte au niveau de la revitalisation de la 1re Avenue. Et la réponse est simple, nous devions statuer sur le sort de l’arboriduc avant de procéder », précise Micheline Anctil. Le forum citoyen du 8 avril dernier, représente la première étape d’une démarche globale de planification ayant pour objectif la mise à jour de la Politique familiale et de la Politique Municipalité amie des aînés de Forestville et aussi créer le premier plan de développement stratégique triennal de la ville. « Nous allons également évaluer la possibilité d’adopter une Politique Municipalité amie des enfants et je rêve d’élaborer une Politique culturelle avec un plan d’action concret », ajoute l’élue qui invite les citoyens à échanger avec le conseil municipal sur les sujets qui les touchent. Le conseil municipal s’est également engagé à faire un retour rapide à la population et surtout à rendre publics les suivis qui seront effectués concernant les diverses recommandations formulées et en regard des grandes orientations de développement de la ville et des projets qui y sont associés.