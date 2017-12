Le Marché des Lutins attire plus de 500 personnes

Les Escoumins – La 5e édition du Marché des Lutins des Escoumins a atteint de nouveaux sommets cette année. La variété et surtout la qualité des produits ont attiré la population des environs, une affluence qui confirme le succès de l’événement.

Plus de 500 personnes se sont déplacées les 11 et 12 novembre derniers afin de participer à ce premier rendez-vous en vue des fêtes. En effet, on comptait plus de 300 personnes le samedi et plus de 250 le lendemain. La journée du samedi était consacrée aux exposants et artisans installés à la salle multifonctionnelle de la municipalité. En effet, 35 exposants s’y trouvaient pour accueillir la population. Notons qu’il y en avait pour tous les goûts, de la nourriture aux bijoux, en passant par les articles de bébés, les savons, les produits Tupperware, la fourrure, les vêtements d’enfants, les produits à base de miel, les mitaines de bain, les mouches de pêche, le tissage, le vitrail, le tricot, et encore plus. De plus, la photographe Sabrina Gagné était toujours présente pour s’occuper des photos de Noël sur rendez-vous. Ensuite, le dimanche, place aux activités pour les plus petits. En effet, c’était non seulement l’occasion pour les jeunes d’écrire et envoyer leur lettre au Père Noël, mais la Mère Noël leur a rendu visite et les a amenés dans son salon afin de leur raconter ses histoires. Notons d’ailleurs que son salon avait changé d’endroit cette année, elle a offert sa lecture aux enfants dans un endroit plus tranquille tout près de la grande salle. Ensuite, les enfants se sont dirigés à l’extérieur pour faire un tour en carriole et la visite de Lutinsville. Ils ont terminé cette belle journée avec un bon chocolat chaud et une délicieuse galette du lutin.

Toujours aussi populaire

Ce genre d’activité est très populaire auprès de la population, et ce même si plusieurs des exposants qui s’y trouvent se déplacent dans les autres marchés de ce genre organisés en Haute-Côte-Nord. « Compte tenu de la quantité d’artisans, il y en a plusieurs différents d’un marché à l’autre », mentionne Claudine Roussel, organisatrice de l’événement. « La présence de certains artisans à tous les marchés est positive puisque les visiteurs peuvent retrouver des produits qu’ils désirent se procurer à nouveau », ajoute-t-elle. Ce fut donc encore un succès cette année et une sixième édition est confirmée pour 2018.