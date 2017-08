Le Groupe Vision New Look achète la chaine Iris

Baie-Comeau – La chaine Iris, le groupe visuel, fondée à Baie-Comeau par le Dr Francis Jean, a été acquise par le Groupe Vision New Look pour 120 M$.

Fondée en 1986 avec une première clinique à Baie-Comeau, Iris est devenue un détaillant majeur dans les soins de la vue au Canada, avec un réseau comptant 150 boutiques, dont 53 corporatifs, 77 partenariats et 20 franchises. Son siège social avait également été transféré à Laval.

Cette acquisition portera à plus de 315 M$ le chiffre d’affaires annuel du réseau, portant ainsi le Groupe Vision New Look au titre de géant québécois de l’optique. Il devient également le plus grand détaillant dans ce secteur au Canada.

« Nous sommes privilégiés d’accueillir l’équipe d’Iris au sein de notre organisation. La transaction se veut une étape majeure pour les deux organisations. Iris […] poursuivra ses activités comme entreprise autonome à l’intérieur de Groupe Vision New Look. Sa solide plateforme vient s’ajouter au réseau existant de Groupe Vision New Look et participera à la consolidation du secteur de la vente au détail des produits et des services de l’optique offerts par des optométristes dans l’industrie de l’optique canadienne », a déclaré, par voie de communiqué, le président et administrateur de Groupe Vision New Look, Antoine Amiel.

Le président d’Iris, le Dr Michael Chaiken, affirme que cette transaction est le résultat d’une relation de confiance établie entre les deux compagnies. « Les deux entreprises ont obtenu de grands succès en partageant les mêmes valeurs de travail acharné et d’intégrité, de dévouement aux soins oculaires et de passion pour le monde de l’optique. En se joignant à Groupe Vision New Look, nous, chez Iris, anticipons avec plaisir la réalisation de la vision de Dr Jean d’offrir aux Canadiens des soins oculaires de façon collaborative », a-t-il affirmé par voie de communiqué.

Historique

Après la création de la clinique de Baie-Comeau en 1986, Francis Jean s’est associé à des confrères en 1990 pour fonder Iris, le groupe visuel. De 1990 à 2000, le groupe s’est développé au Québec, avant de s’élancer à la conquête du reste du Canada, notamment avec l’acquisition de 50 boutiques dans l’Ouest canadien. Le Dr Francis Jean est décédé subitement en 2014. Il avait jusque-là assuré la présidence et la direction générale de la compagnie.