Le forum citoyen de Forestville fait valoir de nouvelles idées

Forestville – Forestville a tenu son premier forum citoyen, samedi dernier. Pour l’occasion, quelque 75 citoyens étaient présents pour discuter des grandes orientations de développement de la Ville en matière d’économie, de tourisme, de loisirs et sports, de culture et patrimoine ainsi qu’au niveau communautaire, qualité de vie, famille et aînés.

Les participants ont ainsi pu s’exprimer, participer et développer dans chacun des ateliers et plusieurs projets, suggestions et idées ont émergé de ces derniers. À chaque table, un animateur donnait des informations sur la thématique ciblée. Par la suite, on laissait la parole aux participants dans le but qu’ils donnent leurs idées et posent leurs questions. De plus, un atelier était offert aux adolescents et aux enfants qui, de leur côté, pouvaient également aller jouer au quilles.

Pour la mairesse de Forestville, cette importante consultation publique a été une réussite. « C’était la première fois qu’un tel événement se tenait à Forestville et la population a très bien répondu à cette invitation, a souligné Micheline Anctil. Les citoyens ont pris part aux discussions et la journée a définitivement été riche des nombreux échanges. Nous voulions que les citoyens soient partie prenante du développement de la Ville avec ce forum. »

La salle de spectacles

Audrey Fontaine, qui a animé l’atelier sur la culture, s’est fait parler de la salle de spectacle à tous les ateliers, sans exception! Les participants ont aussi soulevé le point d’un soutien ou un accompagnement aux différents comités, une meilleure accessibilité, et plus d’activités culturelles.

Dans l’atelier sur le tourisme, dirigé par Marie-Ève Bouchard, les participants ont surtout noté que la Ville doit se diversifier au niveau touristique, surtout par l’accessibilité à ses attraits et ses services. Le relooking de la ville, la plage, le camping Baie-Verte, le quai, les services de restauration, les services de motoneige et de quad et le kiosque touristique ont été des sujets discutés.

Du côté économique, l’atelier animé par Marc Pigeon a permis aux gens de discuter des forces et des faiblesses à Forestville. Ils ont mentionné vouloir un soutien au démarrage d’entreprise, la promotion de la relève et l’accessibilité aux différentes subventions.

Vie communautaire

Un atelier était dédié à la vie communautaire et à la qualité de vie des familles et aînés. Hélène Brochu, l’animatrice, a surtout entendu qu’il y a un manque au niveau de l’information concernant les services offerts à la population. De plus, les gens désirent qu’on crée un sentiment d’appartenance à leur ville. Certains ont donné l’idée d’un soutien aux nouveaux arrivants et d’autres ont mentionné le soutien aux bénévoles.

Véronique Lévesque a animé l’atelier sur les sports et les loisirs. À la table, les participants se sont mis d’accord sur une meilleurs organisation des activités. Pour ce faire, ils ont suggéré de communiquer davantage avec les autres municipalités afin de coordonner leurs activités. Le milieu a aussi besoin de plus de bénévoles, mais aussi d’une façon pour aller les chercher, a-t-on aussi fait valoir.

L’administration municipale travaillera au courant des prochains jours à compiler toutes les données qui sont ressorties de cette journée afin de livrer rapidement le rapport final à la population. Ce rapport sera d’ailleurs disponible sur le site web de la Ville ou directement à l’hôtel de ville.