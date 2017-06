Le Festivent recrute un partenaire de choix

Longue-Rive – Après le retrait de Loto-Québec à titre de présentateur officiel l’an dernier, voilà que l’organisation du Festivent a décroché le gros lot. En effet, la Caisse du Centre de La Haute-Côte-Nord est devenue le présentateur officiel de la 7e édition qui se tiendra du 25 au 27 août prochain.

Le coordonnateur et grand manitou du Festivent, Yves Laurencelle, était très fier de divulguer enfin l’identité de son partenaire majeur. « Lorsque les recherches ont commencé, comme nul n’est prophète en son pays, elles se sont tournées vers les grands centres. Sans succès.. Ceux qui me connaissent savent que je ne lâche pas le morceau facilement… Un après-midi de février, l’idée de regarder localement m’est venue. Première approche, la Caisse Desjardins du Centre de La Haute-Côte-Nord. Après quelques négociations, un accord venait de naître entre nos deux organisations ».

Vitalité du milieu

La présidente de l’institution financière Lyne Deschênes, justifie le choix du conseil d’administration par l’événement rassembleur que représente le Festivent, le sentiment d’appartenance qu’il crée dans la population de la région et surtout la vitalité qu’il apporte au milieu.

L’événement engendre plus de 1 500 nuitées durant la fin de semaine et les retombées économiques engendrées depuis 2010, bien que non comptabilisées officiellement, sont estimées à plusieurs milliers de dollars.

La 6e édition n’a pas démenti le succès et l’attrait du Festivent, avec une participation de plus de 5 000 personnes dont plus de 40 % proviennent de l’extérieur de la région. « Ces gens viennent des quatre coins du pays pour découvrir le nôtre, ajoute M. Laurencelle. Il est aussi important de mentionner que nous avions également la chance d’accueillir deux écoles de paramoteur de France, venues exclusivement au Québec pour participer à notre Festivent ».

Le cœur du Festivent de Longue-Rive demeure les quelques 150 bénévoles qui s’investissent corps et âmes depuis 7 ans afin d’en faire le succès que l’on connaît. « Ces précieux bénévoles participent non seulement aux activités mais aussi aux décisions par leur implication au sein du conseil d’administration et du comité organisateur. Je prends un instant pour les nommer: Sylvain Barriault, Caroline Gagnon, Caroline Hovington, Guylaine Gagnon, Robert Dubé, Brigitte Gagnon, Manon Gagnon, Gervais Tremblay, Jeannine Tremblay, Renée Girard, Solange Gagnon, Marie-Ange Girard, Sylvain Forest et Charles Gagnon. Tous ces gens font en sorte que nous avons la chance de créer tous les ans un événement rassembleur qui nous ressemble », conclut Yves Laurencelle.