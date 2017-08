Le Festivent de Longue-Rive bat son plein

Crédit photo : Courtoisie

La 7 e édition du Festivent de Longue-Rive a été lancée hier en compagnie du maire de l’endroit Donald Perron et de la présidente de la Caisse du Centre de La Haute-Côte-Nord, Lyne Deschenes, partenaire de l’événement.

Les conditions climatiques idéales laissent présager un week-end agréable pour les milliers de visiteurs et participants réunis à la Pointe à Émile, secteur Pointe-à-Boisvert à Longue-Rive où il est possible d’admirer les kitesurf, buggy et paramoteur en style libre. Des tours de paramoteur en tandem et buggy en tandem sont également offerts.

Cet après-midi, la famille est à l’honneur alors qu’une pléiade d’activités sont au programme telles que jeux gonflables, train, maquillage, amuseurs publics, petite ferme, activités de psychomotricité Pirouette et cabrioles ( 1 à 5 ans) et animation de lecteur en compagnie de Mme Chose. Pour les plus grands, kiddy ride Zone pour adultes : washers, poches, balles en échelle et danses en ligne sous le chapiteau où sont rassemblés plusieurs kiosques d’artisans et d’exposants locaux et régionaux.

Souper méchoui suivi des traditionnels feux d’artifice et du spectacle rock avec le groupe SIN SALIDA termineront la journée.

Cette année, pour des raisons de sécurité et d’efficacité, le chemin du barrage sera fermé jusqu’à demain 27 août. Toute la circulation se fera EXCLUSIVEMENT par le stationnement Krugger. Le kiosque d’accueil sera sur place pour la vente de billets et de bracelets.