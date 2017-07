Le Festival intime de musique classique est lancé

Le Festival intime de musique classique est débuté depuis mercredi. À ce jour, François Dompierre, compositeur et pianiste ainsi que les Boursiers 2017 (Ismaël Rahem, François Lamontagne et Jean Desmarais) ont livré des performances remarquées. Ce soir, Tangorama (Denis Plante et David Jacques), sera en vedette à l’église Notre-Dame-de-Bon-Désir tandis que demain soir, la soprano Marie-Josée Lord et son pianiste Hugues Cloutier sont très attendus. Crédit photos Yves Demers.