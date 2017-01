Le Festival de la famille se concrétise

Forestville- Un groupe de citoyens de Forestville travaille actuellement à la mise sur pied d’un Festival de la famille à Forestville. Destiné aux résidents des localités de Colombier à Longue-Rive, l’événement débutera humblement l’été prochain par une seule journée d’activités. Les organisateurs espèrent étendre le Festival de la famille à une fin de semaine complète.

Depuis quelques mois, les organisateurs multiplient les activités de financement afin d’être en mesure d’offrir une première mouture du Festival de la famille en août prochain, avant le retour en classe. « Pour cette première année, on va commencer avec une journée complète d’activités mais idéalement nous aimerions que les activités s’échelonnent du vendredi au dimanche », explique Nadine Gagné, membre du comité organisateur formé l’été dernier, afin de créer un événement rassembleur pour les familles de Forestville et des localités environnantes. « Le concept tourne autour du culturel et du communautaire, précise Mme Gagné. Spectacle intergénérationnel, brunch, repas communautaire, activités de loisirs en plein-air, toutes les propositions sont les bienvenues puisque le tout n’est pas encore défini, c’est malléable ».

D’ici la réalisation, différentes activités de financement sont organisées afin que les activités du Festival de la famille soient accessibles et peu coûteuses pour les familles et participants. C’est pourquoi le comité organisateur prévoit organiser des activités de financement qui collent à la mission du Festival de la famille. Par exemple, la St-Valentin, la fête des Mères, la fête des Pères, seront des occasions privilégiées pour le comité organisateur, de mettre de l’avant leur campagne de financement dont l’objectif est de 15 000 $.

Pour en connaître davantage, le Festival de la famille invite la population à suivre l’évolution du projet sur sa page Facebook ainsi que sur son site Internet qui sera créé ultérieurement. Une rencontre est prévue avec la Ville de Forestville afin de connaître la volonté municipale dans la tenue de ce projet.