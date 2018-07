À l’affiche du 6 au 10 août – Le Drakkar revient avec une autre édition de son école de hockey

Baie-Comeau – L’organisation du Drakkar de Baie-Comeau est encore en pleine période de recrutement afin d’attirer les jeunes hockeyeurs de la région à son école de hockey prévue du 6 au 10 août.

L’activité annuelle est de retour à la programmation et, comme d’habitude, précédera l’ouverture du prochain camp d’entraînement de l’équipe junior majeur dirigée par Martin Bernard et son nouvel adjoint Jean-François Grégoire.

Pour l’occasion, plusieurs anciens joueurs du club et membres de l’édition actuelle sauteront sur la glace du centre Henry-Leonard pour travailler et superviser l’évolution des participants.

Selon la formule, plusieurs options sont offertes selon l’âge des hockeyeurs. Le groupe 1 s’adresse aux patineurs de 7-8 ans. Les 9-10 ans sont réunis au sein du groupe 2. Le groupe 3 réunira les joueurs de 12-12 ans.

Gardiens de but

Le programme réservé aux gardiens de but sera aussi offert pour les cerbères âgés entre 7 et 12 ans, sans oublier le volet élite pour les athlètes des catégories d’âge bantam, midget et junior.

Pour les plus petits, l’école offre un total de 12 heures de glace pour la semaine ainsi que cinq session hors glace supervisés avec un encadrement spécifique et sécuritaire.

De leur côté, les participants du programme élite bénéficieront de six heures de glace en soirée lors de ce stage axé sur les techniques plus avancées.

Il est toujours possible de donner son nom. Pour s’inscrire ou obtenir plus d’informations, il faut appeler Étienne Fortier (418 295-6109) ou encore Steve Ahern (418 297-5429)