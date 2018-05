Deuxième défi du circuit des Manicourses – Le deuxième Trail du Boisé revient à l’affiche le 10 juin

Baie-Comeau – La deuxième édition du Trail du Boisé approche et devrait offrir un autre défi intéressant aux amateurs de course le 10 juin prochain.

Instauré dans le but de promouvoir les sentiers et l’immense terrain de jeu qu’offre la Manicouagan, Gestion SPACT a orchestré un rendez-vous réussi l’an dernier et revient à la charge en 2018.

Au total, 200 coureurs et coureuses avaient répondu à l’appel en prenant part aux différentes épreuves proposées. Encore une fois cette année, SPIN sports & plein air s’implique comme partenaire majeur.

L’activité populaire sera soutenue par un petit comité de bénévoles qui a à cœur la course à pied. SPACT assurera également le service de chronométrage avec son équipement à la fine pointe de la technologie et unique dans la région.

Expérience

Les participants pourront de nouveau profiter d’une vraie expérience de trail à la hauteur des événements les plus renommés au Québec. Les organisateurs prévoient remettre plus de 1000 $ en prix durant la journée.

Pour les coureurs de sentier moins aguerris, les parcours de 1, 2,5 et 5 km offriront des surfaces en poussière de pierre, gravier et terre battue. Les amateurs de défi trail plus relevé (10 et 25 km) retrouveront des parcours parsemés de racines, rochers et d’autres surprises.

Unique course 100% sentiers sur la Côte-Nord, le Trail du Boisé constitue un vrai challenge accessible aux coureurs locaux et qui donnera du fil à retordre aux habitués désireux d’affronter les distances.

Trajets

Les trajets emprunteront les sentiers du Boisé de la Pointe-St-Gilles et des Embruns.

Au total, cinq distances sont offertes dans oublier le parcours de 5 km proposé aux adeptes du Canicross, qui ont aussi répondu à l’appel en 2017.

Amorcées depuis quelques semaines, les inscriptions sont toujours acceptées. Pour toute information, il est possible de consulter le site à l’adresse www.gestionspact.ca.