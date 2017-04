Le Défi Kapatakan revient en force

Essipit – Le Défi Kapatakan d’Essipit sera de retour pour une troisième édition le 20 mai prochain. Encouragé par l’engouement des deux dernières éditions, le comité organisateur prépare plusieurs nouveautés dont la présence d’une athlète de haut niveau, soit Dominique Maltais.

Plus de trois cents participants ont pris part à la course l’an dernier, en plus d’une centaine de spectateurs. Depuis deux ans, le Défi Kapatakan est un succès sur toute la ligne, et même au-delà des espérances du comité organisateur, c’est pourquoi il est de retour pour une troisième édition. Évidemment, qui dit nouvelle édition, dit nouveaux défis. « On essaie d’innover à chaque fois pour avoir de nouveaux obstacles et de nouveaux parcours », explique Sarah Côté, animatrice en loisirs à Essipit. Les distances ont un peu changé alors que cette année, il y aura un parcours de trois kilomètres et un de sept kilomètres.

Différentes classes

Cette année, la course accueillera trois classes différentes. Premièrement, il y aura la classe participative, qui est celle qui compte généralement le plus d’inscriptions, puisque c’est la classe libre qui amène tout le monde, peu importe l’âge ou la condition physique. « Au départ, notre objectif était de faire quelque chose qui englobe tout le monde, une course à laquelle tout le monde peut participer », explique Sarah Côté. La classe compétitive, qui avait été rajoutée l’an dernier, revient en allant chercher les élites d’ici et de l’extérieur. Une bourse de 1 000$ sera remise au total dans la classe compétitive. De plus, cette année, il y aura la classe corporative pour les entreprises ainsi que la classe familiale. Pour les classes spéciales, on demande des équipes de trois à cinq personnes. Les organisateurs proposent également aux équipes de se démarquer le plus possible, que ce soit avec un costume, un déguisement ou un super nom d’équipe.

Une invitée de marque

Cette année, l’invité d’honneur sera Dominique Maltais, double médaillée Olympique en snowboardcross. Elle est également cinq fois détentrice du Globe de cristal. L’athlète est d’ailleurs originaire de Petite-Rivière-Saint-François, dans Charlevoix. Elle sera présente le matin avec les jeunes pour le premier départ de la journée.

Dès la semaine prochaine, sur la page Facebook de l’événement, Sarah Côté publiera des vidéos d’exercices à faire dans le but de se préparer pour les obstacles.