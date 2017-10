Le CRCCCN demande aux candidats de se commettre

Baie-Comeau – Le Conseil régional de la culture et des communications de la Côte-Nord (CRCCCN) invite les candidates et les candidats aux élections municipales à préciser les enjeux culturels qu’ils s’engagent à défendre s’ils sont élus le 5 novembre prochain.

« À mi-parcours de la campagne électorale, le CRCCCN souhaite que les candidats se positionnent sur cette question puisque les artistes ainsi que les organismes artistiques et culturels sont indissociables du développement local et régional », affirme la directrice générale du CRCCCN, Marie-France Lévesque.

Madame Lévesque insiste sur le fait que le milieu culturel arrive de différentes manières à avoir un impact sur les collectivités. « Le fait d’être en contact avec les arts et la culture suscite la participation citoyenne, améliore la qualité de vie de la communauté, stimule le sentiment d’appartenance et, par le fait même, favorise la rétention des citoyens à leur milieu de vie. De plus, une vie culturelle riche engendre des retombées économiques », ajoute-t-elle, citant au passage des écrits publiés par la Conférence Board du Canada au sujet du rôle du secteur culturel dans l’économie créative en général.

Pour connaître les engagements en culture des candidats, le CRCCCN a pris l’initiative de transmettre un courrier électronique à chaque municipalité et MRC en élection de la Côte-Nord. Les candidats pourront en prendre connaissance et répondre afin de préciser leurs engagements.